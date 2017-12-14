Варанаси. Город живых.





Итак, Варанаси. Я попала сюда благодаря



Попала я в Варанаси пешком с чемоданом по шпалам. Поезд опаздывал уже на 7 часов, замирая на каждом полустанке по 40 минут вместо пяти. Последний раз он замер в километре от вокзала Варанаси. И все взяли и вышли, и пошли пешком. И мы тоже пошли. С матюгами и тяжелыми чемоданами прямо по шпалам. А потом я поняла, что так и было надо. В такое место надо попадать непросто. Ибо оно того заслуживает. Священный город. Необыкновенный город.



Гид оказалась хрупкой маленькой симпатичной блондинкой тридцати лет, одна из мечт которой -набить морду автору поста по ссылке. Итак, по порядку. Этот пост я просто написать должна. Должна и все тут. Просто для того, чтобы оправдать одно из самых необычных мест на земле - самый древний город планеты.Итак, Варанаси. Я попала сюда благодаря вот этому псто Слабонервным просьба не смотреть. Город мертвых... Трупы на улицах, трупы в воде, костры, гниение и разложение. Ну, в общем, как и все, после прочтения я почувствовала ужас и отвращение. И очень захотелось увидеть все самой. И даже гида по Индии я выбрала проживающего в Варанаси. В тот момент мне не верилось -как вообще в таком месте возможно жить?Попала я в Варанаси пешком с чемоданом по шпалам. Поезд опаздывал уже на 7 часов, замирая на каждом полустанке по 40 минут вместо пяти. Последний раз он замер в километре от вокзала Варанаси. И все взяли и вышли, и пошли пешком. И мы тоже пошли. С матюгами и тяжелыми чемоданами прямо по шпалам. А потом я поняла, что так и было надо. В такое место надо попадать непросто. Ибо оно того заслуживает. Священный город. Необыкновенный город.Гид оказалась хрупкой маленькой симпатичной блондинкой тридцати лет, одна из мечт которой -набить морду автору поста по ссылке. Итак, по порядку.

Город разделен на 3 части. Первая - у воды. Гхаты. Спуски от дворцов, построенных на берегу, к воде. Представляете, вся набережная состоит из парадных, совсем непростых лестниц? Нигде и никогда в жизни не видела подобного. Очень нарядно и торжественно. Хочешь ночью, хочешь утром. Кстати, ночью и рано утром, в тумане, другого берега Ганга не видно, и кажется ты идешь по берегу моря. Очень странное море, без прибоя, а с другой стороны -бесконечные лестницы и дворцы...





А уж с любовью индусов к подсветкам, некоторые сооружения вообще могут поспорить с европейскими дворцами... А уж с любовью индусов к подсветкам, некоторые сооружения вообще могут поспорить с европейскими дворцами...







Вот, например, храм, затопленный водой. Постепенно из воды он выходит и заваливается на бок. Лет через 10 максимум рухнет. Спасать? Помилуйте... тут таких храмов -на каждом шагу... Вот, например, храм, затопленный водой. Постепенно из воды он выходит и заваливается на бок. Лет через 10 максимум рухнет. Спасать? Помилуйте... тут таких храмов -на каждом шагу...





Вот так и идешь целый час вдоль берега по ступеням дворцов...







Снимать хочется бесконечно. Для моего глаза эта набережная просто бальзам. Или оргазм. Ну кому что ближе.

Насчет чистоты - судите сами. Но утром - огромное количество людей с метлами. Нигде в Индии я не видела такоого количества подметающих, как здесь.

И что до меня - иногда я ходила по набережной босиком безо всяких моральных ломок. Особенно утром, после дворников.





Позже, когда город проснется, на набережной начинается своя жизнь.

Кто-то посещает цирюльника.





Кто-то совершает омовения...





...или просто моется. Меня, как человека, купавшегося в 6 лет на пляже у Петропавловской крепости, эти сцены в шок не повергли.

Еще неизвестно, что страшнее - органические отходы в воде или отходы химических предприятий. А так -купаются, даже пьют прямо из Ганга. А чего бояться-то? Река жеж священная.





Это бассейн для омовений для тех, кто не умеет плавать и боится заходить в Ганг. Не представляю, как туда можно залезть. Уж лучше в Ганг...





Днем стирают и сушат белье. Причем белье из дорогих гостиниц часто стирают тут же.





Самая ценная вещь - это джинсы. Их выворачивают и сушат на камнях вывернутыми. Чтобы не запачкать, видимо, парадную лицевую сторону. Ну, а что к телу - уже не важно.

Это, кстати, мужские труселя. Их сушат, понятно дело, особенно бережно. Женских труселей не видела, потому что такой опции нет, что меня порадовало.





Кто-то спит

А кто-то писает





Вокруг туалетов все посыпают хлоркой. Запах, конечно, есть. Но в совершенно определенных местах и не смертельный. На мой вопрос -"а где же женские туалеты?",- был получен ответ, что приличные женщины сидят дома, готовят еду и воспитывают детей. А неприличные пусть где хотят, там и ссут, их проблемы.





Кто-то молится в одиночку...





...а кто-то в коллективе





Кто-то устраивает личную жизнь. В общем нормальный день самого древнего города Земли, он же центр земли, он же-самое священное место для всех индусов.





А как же трупы, спросите вы? Ну там, расчлененка под ногами, разложившиеся трупы в воде? Я тоже спросила у гида - А какого хрена? Даже мусора особого нет, а где мертвечинка-то? Зачем я перлась в такую даль? И мы пошли смотреть на трупы.

Итак, если кто пост по ссылке не прочитал, умереть и быть сожженым в Варанаси, заветная мечта любого идуса. Ибо тогда череда перерождений закончится и наступит долгожданная мокша, по-нашему рай. Хотя, тут я с индусами не согласна, я бы еще перерождалась бы и перерождалась. Даже и в лягушку. И не надо мне никаких райских кущ, по мне там скукотища. Но индусы чаще всего приезжают сюда или хоронить или умирать. Процедура похорон простая -сожгли и пепел в воду. Причем, так по всей Индии. Просто Варанаси -единственное место, где это делают прямо в городе, а не у специального водоема загородом, как в других местах. Поэтому у туриста ( в основном индийского) есть возможность за этим понаблюдать. Фотографировать не-индийцам нельзя, только по специальному, дико дорогому разрешению. Правда профессиональных охотников за жуткими кадрами это не останавливает, они приезжают , платят деньги за разрешение, платят отдельные деньги гидам и рыскают, рыскают по окрестностям в поисках жутких кадров. В реальной жизни увидеть здесь бесхозный разложившийся труп или его мизерную запчасть, невозможно.

Покойников сжигаются исключительно в специально отведенных местах, специальные люди за специальные деньги. Места, не поверите, называются крематориями. Есть крематории для бедных, как на фотографии снизу, здание с трубой, именно с той целью, чтобы на улицах не валялись никакие недогоревшие трупы нищебродов, которым денег на дрова не хватило. Сгореть стоит около 400 рублей. И этого, так же, как и у нас никто не увидит, что для индусов, скорей всего обломно.





Нормальные, человеческие, крематории выглядят иначе. Внизу -малый крематорий, на 4 тела. Тела сжигаются в специальных больших клетках. Возможно , еще несколько лет назад, он сжигались на обыкновенных кострах, как у автора псто по ссылке. Сейчас такого нет. Клетка наполняется на 2/3 дровами, потом туда кладется тело, а сверху - еще 1/3 дров. Горит тело мужское 6-13 часов, женское 10-20 часов. Я наблюдала процесс кремации от начала и до конца. Просидела 2 часа перед шестью кострами, зажженными в разное время. Никакие запчасти из костра не вываливаются, остается лишь кучка пепла, которую высыпают в Ганг, так что страшилка про недогоревшие трупы, которые жрут собаки, всего лишь страшилка и ничего более.





Это -процедура кремации. Все сидят и таращатся на огонь. В принципе, как сказал классик, горение огня-одна из трех вещей, на которые никогда не устаешь смотреть. Вот все и смотрят.Чтобы не было запаха, в огонь подбрасывают сандаловое дерево. Поэтому, запаха и нет. Специальный человек следит, чтобы сгорело вообще все, без остатка. А в конце он еще и просеивает пепел, забирая себе золото, которое было на покойнике. А вы говорите - недогоревшие останки... Нет такого.





Это -большой крематорий, на 8 тел. Левее коровы - 4 клетки, видите, одна горит? Разумеется, испуганному туристу, типа меня, вполне может показаться, что мусор снизу клеток - это и есть те самые, недогоревшие, остатки. Не вопрос, рассмотрим поближе.





Это всего лишь мишура, которую снимают с савана перед сожжением. Цветы и бумага.



Это всего лишь мишура, которую снимают с савана перед сожжением. Цветы и бумага.





Это большой крематорий на 8 клеток.. Рано утром горел только кто-то один, все-таки не такой тут и аншлаг. Не каждый индус способен довезти умершего да Варанаси.

Кстати, перевозить можно любым способом. Хоть в салоне автомобиля.





А это - в 10 метрах от крематория, тут уже можно снимать. Кто-то моется....





Это костерок -вовсе не останки, а кто-то готовил поесть. Повторюсь -во внезапном месте никакой труп встретить невозможно.





А вот , собственно, тот, кто готовил себе супчик на костре. В нарядных, чистых труселях. Лодки на воде - любопытные туристы, следящие за кремацией.





Откуда же тогда берутся трупы в воде, если сжигают до пепла? Тут тоже все просто. Не сжигают маленьких детей и беременных женщин, потому как им не требуется очищение огнем. Им привязывают груз к телу и опускают в Ганг. Как правило, они не всплывают. А вот укушенных змеей отправляют на плотах вниз по Гангу, ибо есть поверие, что они не мертвые. Вот их тела, скорей всего, и находят любители страшных кадров. И то - после окончания сезона дождей и в совершенно определенных местах с нужным течением с другой стороны Ганга.

К чему я это? У каждого народа свои погребальные традиции. Я думаю, если богатый индус приедет в Россию и будет за специальные деньги раскапывать свежие могилы и снимать трупы в разных стадиях разложения, то в индийском ЖЖ много позже может получиться вполне себе аналогичный пост посту по ссылке. Только уже под девизом "Глумление над покойниками в России". Я видела все это своими глазами, ничего дико пугающего или жутко антисанитарного тут нет. В принципе, на это совершенно спокойно можно и не смотреть, это не лезет в глаза тому, кто приехал сюда не за трупами, а за красотой Варанаси.



Итак, снова про красоту.



С воды Варанаси красив необычайно. Местами даже кажется, что все, что видишь - это просто нереальный сон. Хотя меня, конечно, предупреждали, что "не плавай на лодке, там трупы", я поперлась плавать и из всех сил таращилась в воду. Вода, как вода. Да, не Мальдивы. Но без кошмаров.

А еще каждый вечер в Варанаси праздник -поклонение Ганге, которая вовсе даже девочка-кормилица, поилица и усыпальница. В общем. незаменимая девочка. Мероприятие очень красочное и торжественное. Да и вообще все религиозные мероприятия у индусов, они радостные какие-то.





В конце мероприятие - массовое исполнение желаний, путем спуска на воду ванночек с цветами. Знай себе загадывай каждый день разное... В конце мероприятие - массовое исполнение желаний, путем спуска на воду ванночек с цветами. Знай себе загадывай каждый день разное...







Сама молитва больше похожа на танец.





Вторая часть Варанаси - верхний, старый город. Город без машин, ибо улицы шириной от 60 см до трех метров. Правда, движение бурное.Люди, мотоциклы и, конечно, коровы. Куда же без коров? С коровами вообще, занятная история. Здесь половина коров, шляющихся по улицам, вовсе не бездомные. Они живут внизу домов, там есть коровники на первых этажах.

Вот это, как раз, коровник на улочке шириной в метр.





Утром приходит пастух, забирает коров, потом по узким улицам выгуливает стадо до Ганга. Там, на Гхатах его купает, моет и к вечеру разводит обратно по домам. Сюр... Впрочем, как и все в этом невероятном городе.





Встретить стадо на узкой улочке - еще то событие. Желательно забраться сразу к кому-нибудь в квартиру, благо у всех двери-они же окна всегда открыты и ждать, пока не подойдет пастух и не прогонит коров дальше. Таки у них рога...





А вообще, верхний Варанаси - это безумно интересно.

Здесь есть храмы, только маленькие, здесь вообще тесно. И здесь тоже убирают, кстати.





Здесь учатся и играют





Здесь можно снять комфортабельный загон с двухспальной кроватью за надежной решеткой всего за 100 рублей в день у местных хиппи.





К загончику будет прилагаться гамак, марихуанна и приятная интернациональная компания по вечерам. А также сногсшибательный вид вниз, на гхаты. Такой же, как из соседнего дворца между прочим.





Здесь люди работают, а праздно шатаются лишь не особо многочисленные туристы. Может, хотя бы слава "Города мертвых" приносит Варанаси такой бонус. Очень маленькое количество не-индийских туристов.





Ну и, конечно, это улочки, улочки, бесконечные улочки...





Ну и, наконец, третья часть Варанаси -там, где есть и рикши,и автомобили. Тут уже среднеиндийский город.

Рынки...





...толпы...





...магазины...





....и конечно, коровы. Куда без них?



